Келтските нации се готвят за разпада на Великобритания, ако Фараж вземе властта

Възходът на Найджъл Фараж накара политическите лидери в Ирландия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс да обмислят немислимото - разпадането на Обединеното кралство.

Юнионистите, които искат да спасят съюза, и националистите, които искат неговия край, се подготвят за конституционни сътресения, ако партията Reform UK излезе победителка - с Фараж като премиер или лидер на опозицията, след следващите избори.

Представители и от двете страни смятат, че правителство, водено от Фараж, би могло да предизвика прибързан референдум за обединението на Ирландия и да въведе антиимиграционни репресии в стила на Доналд Тръмп, които да разединят келтските народи.

Възможността за силна опозиция или коалиция на Reform UK плаши доста хора не по-малко.

"Възможно е само след няколко години хората на остров Ирландия да гледат отвъд Ирландско море към страна, където отряди за бързо задържане, подобни на ICE, арестуват хора по улиците", заяви Марк Дрейкфорд, бившият първи министър на Уелс, визирайки Американската служба за имиграция и митнически контрол.

Дрейкфорд, който неведнъж е заявявал, че ще се бори за запазването на съюза, се притеснява, че политиката във Великобритания се е променила необратимо.

Опасения има и за това, че ако Фарадж стигне до Даунинг Стрийт или Reform UK има доста повече от настоящите 8 места в парламента, то "може да няма време" за задълбочена дискусия относно бъдещето на страната.

"Обединеното кралство е доброволно обединение на четири нации, а във всяко доброволно обединение трябва да има възможности, които хората могат да изберат, за да останат в него, и възможности, които хората могат да изберат, за да го напуснат", смята Дрейкфорд.

Бившият лидер на Уелската лейбъристка партия отправи тези предупреждения на конференция в Белфаст, организирана от Социалдемократическата и лейбъристка партия (SDLP), по време на която редица влиятелни личности от цялото Обединено кралство и Ирландия изразиха загриженост относно риска да бъдат "принудени" да гласуват по въпроса за обединението на Ирландия.

Министърът на правосъдието на Ирландия Джим О'Калахан заяви, че Дъблин трябва да започне да се подготвя за обединението, вместо да чака английският национализъм да определи графика: "Бъдещето може и да не поеме по предвидимия път на дискусии и хармония".

Ирландските лидери смятат, че годишната субсидия на Великобритания за Северна Ирландия, чиято стойност е някъде между 6 и 20 млрд. паунда, може да се превърне в лозунг за Фараж, подобно на твърдението от епохата на Брекзит, че ЕС струва на Великобритания 350 млн. паунда всяка седмица.

"Чакайте само да види нашата сметка", отбеляза лидерката на SDLP Клер Хана. И допълни: "Мисля, че ако английските националисти наистина се впуснат в подробности относно ресурсите, от които Северна Ирландия се нуждае, това може да се превърне в политически футбол".

По думите ѝ "Брекзит беше урок за това как не трябва да се извършват конституционни промени, а оттогава британската политика се промени по структурен начин".

Хана смята че "вече не можем да кажем, че феноменът Найджъл Фараж е мимолетно явление. Сега той е част от политиката на Обединеното кралство". А именно затова е "разумно да мислим за собственото си конституционно бъдеще и да не бъдем пасивни наблюдатели на това, където и да иска политиката да ни отведе"

Ирландската партия "Шин Фейн" води кампания за референдум за обединение, който британското правителство може да свика по всяко време, но настоява за предварителни консултации и подготовка.

"Не можем да си позволим да рискуваме с това, което може да последва от Лондон", заяви Конор Мърфи, бивш министър на финансите от "Шин Фейн".

Той смята, че субсидията за Северна Ирландия е по-ниска от 6 млрд. паунда, но не изключва това Фарадж да използва оценката от 20 млрд. паунда като оръжие.

"Той (Фараж) би могъл да каже: "Ще спестим тези пари, като пуснем ирландците да си тръгнат, пожелавам ви успех и довиждане". Би могъл да го направи. Не твърдя, че ще го направи, но това е в духа на тяхната политика. Прилича на Тръмп. Непредсказуемо е", отбеляза Мърфи.

"Шин Фейн" призоваваше Дъблин да влезе в диалог с британските си колеги, "докато все още има някой разумен човек в Уайтхол", за да се изяснят условията на референдума, каза още Мърфи: "Да се положат основите, да се установят основните правила и да се гарантира, че те поне ще бъдат защитени от какъвто и да е хаос, който може да възникне".

"Фине Гейл" - част от управляващата коалиция в Ирландия, наскоро заяви, че ще публикува план за обединена Ирландия на годишната конференция на партията през ноември.

Според Лео Варадкар, бивш премиер и лидер на "Фине Гейл", едва ли Фараж ще води правителство, но ако все пак това се случи, той вярва, че Ирландия може да бъде "принудена" да проведе референдум за границата.

"Катализатор би могло да бъде правителство на Обединеното кралство, водено от Reform UK, което залага двойно на Брекзит, което застъпва тезата, че Брекзит е провалил, защото не е бил проведен правилно, и се стреми към по-твърдо отделяне от ЕС, както и към повторно поставяне на въпросите, свързани с ЕКПЧ (Европейската конвенция за правата на човека)", отбеляза Варадкар. Фараж заяви, че желае да напусне ЕКПЧ и да предоговори Споразумението от Велики петък, на което конвенцията се основава, за да спре преминаването с малки лодки към Англия.

В своето 15-о проучване относно Обединеното кралство и ЕС в Северна Ирландия професорите от Кралския университет в Белфаст Кати Хейуърд и Дейвид Финмоър установиха, че подкрепата за излизане от ЕКПЧ е значително по-висока в Северна Ирландия (36%) в сравнение с останалата част от Обединеното кралство (29%).

Това показва, че там има нова арена за привържениците на Брекзит, като подкрепата достига 77% сред избирателите на Демократичната юнионистка партия (DUP) и 93% сред избирателите на "Традиционен юнионистки глас" (TUV), с които Фараж имаше предизборен пакт.

В същото време елементи от лоялисткото движение намериха обща кауза с английската крайна десница по време на расовите безредици в Белфаст миналия месец.

Джон Бъроуз, лидерът на северноирландската "Ълстърска юнионистка партия" (UUP), изрази загриженост, че видът английски национализъм, застъпван от Фараж, "може да подхрани" национализма в Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.

"Това би могло да създаде по-благодатна почва за онези, които искат да разкъсат Обединеното кралство", каза той. И допълни, че юнионистите трябва да популяризират предимствата на Великобритания в областта на икономиката и националната сигурност: "Все повече се опитвам да разпространявам нашето послание за това, което Северна Ирландия внася в съюза".

Контролът върху моретата и подводните кабели е от жизненоважно значение за националната сигурност на Обединеното кралство, обясни още Бъроуз. И допълни: "Мисля, че зад кулисите службите за сигурност биха били загрижени за евентуално напускане на Северна Ирландия от Обединеното кралство. Остров Ирландия би се превърнал в уязвимо място за националната сигурност".

Северна Ирландия освен това е само 3% от населението на Обединеното кралство, но произвежда 10% от храната му, каза още лидерът на UUP: "Има толкова много неща, в които Северна Ирландия е добра - трябва да изтъкнем този аргумент".

Националистите и юнионистите спорят за конституционния статут на Северна Ирландия още от нейното основаване, но въпросителните около другите страни в Обединеното кралство показват, че това е различен момент във времето.

Стивън Гетин - член на Шотландската национална партия в Шотландския парламент, заяви, че докато е живял в Англия, е бил поразен от липсата на ангажираност по отношение на конституционното бъдеще на Обединеното кралство.

Дрейкфорд, който беше първи министър в Кардиф до 2024 г., изрази надежда, че Великобритания ще устои и ще се укрепи, но заяви, че английският национализъм рискува да изтласка Шотландия и Северна Ирландия, оставяйки Уелс като "цирей" в осакатено Обединено кралство.

При такъв сценарий Уелс би могъл да се надява да се обедини с Ирландия и Шотландия в нов келтски съюз по модела на Северния съвет, смята Дрейкфорд. И допълни, че дори онези, които подкрепят съюза, трябва да обмислят възможността за разпадане.

Все пак Reform UK може и да не спечели мнозинството на следващите избори, но дори не им е нужно, отбеляза Дрейкфорд: "Абсурдността на мажоритарната избирателна система означава, че може да се сформира правителство, както е сега, с голямо мнозинство при едва 34% от гласовете".

И обясни, че при подобен сценарий например "от уелска гледна точка това би могло да доведе до най-лошия възможен изход - не такъв, при който народът на Уелс избира да напусне Обединеното кралство, а такъв, при който Обединеното кралство е напуснало Уелс".