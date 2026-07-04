Турция изгражда база за изпитания на балистични ракети в Сомалия

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Турция изгражда космодрум и полигон за изпитания на балистични ракети в Сомалия като част от съвместен проект между двете държави, съобщава френският всекидневник Le Monde.

Според изданието съоръжението, което се строи край град Уаршейх, на около 70 километра северно от столицата Могадишу, ще изпълнява двойна функция – ще служи както за изстрелване на сателити в рамките на турската космическа програма, така и за изпитания на балистични ракети с голям обсег.

Проектът беше официално обявен през декември 2025 г. като технологическо партньорство между Турция и Сомалия. По информация на Le Monde строителните дейности са започнали още през октомври същата година.

Малко след началото на строителството турският президент Реджеп Тайип Ердоган и сомалийският му колега Хасан Шейх Мохамуд подписаха споразумение за сътрудничество в областта на космическите технологии. Според публикацията проектът е част от дългосрочното стратегическо партньорство между Анкара и Могадишу, развивано през последните 15 години чрез политическо, военно и икономическо сътрудничество.

Le Monde отбелязва, че изграждането на комплекса може да разшири възможностите на Турция в областта на ракетните технологии и да увеличи обсега на бъдещи балистични системи.

В публикуван през май анализ американският изследователски център Middle East Forum посочва, че евентуален ракетен изпитателен полигон на това място би позволил покриването на значителна част от Африка и Близкия изток с ракети с голям обсег. В същото време експертите смятат, че предвидените системи вероятно ще имат максимален обсег до 2000 километра, което не би позволило достигане на територията на Израел.

Според анализа новата инфраструктура би увеличила способността на Турция да проектира военно присъствие в региона, включително спрямо Сомалиленд – самопровъзгласилата се република, която поддържа отношения с Израел.

Публикацията идва на фона на изострените отношения между Анкара и Тел Авив. През последните месеци президентът Ердоган неколкократно отправи остри критики към Израел заради военната операция в Газа, а изявленията му допълнително засилиха напрежението между двете държави.

Към момента турските власти не са коментирали публично информацията на Le Monde относно предназначението на бъдещото съоръжение за изпитания на балистични ракети.