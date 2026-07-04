Белгийци подаряват на Тръмп луксозен пръстен с 321 диаманта за 250 г. Америка

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще получи луксозен пръстен, изработен от белгийската диамантена индустрия, инкрустиран с 321 диаманта, 56 сапфира, 13 изумруда и шест рубина, съобщава euronews.

Бижуто, изработено от 18-каратово злато, включва символични елементи, сред които две букви "T", американското знаме, както и числата "1776" и "2026", отбелязващи 250-годишнината от независимостта на САЩ. В дизайна са включени и числата 45 и 47, подредени във форма, напомняща емблемата на Супермен, като препратка към двата президентски мандата на Тръмп.

Върху пръстена е изобразен и орел с диамантени крила, рубинен щит и маслинова клонка от изумруди, под надпис 250 YEARS USA, гравиран в злато.

Подаръкът е изработен от името на Antwerp World Diamond Centre (AWDC) и е връчен на американския посланик в Белгия Бил Уайт, който трябва да го предаде на президента. Организацията заяви, че пръстенът е символ на партньорството между Белгия и САЩ.

Стойността на бижуто се оценява на между 25 000 и 35 000 долара.

Случаят отново поставя въпроса за практиката на американските президенти да приемат скъпи подаръци от частни и чуждестранни източници.

Реално стойността на пръстена бледнее в сравнение с подаръци като самолета за 400 милиона долара (349 милиона евро), дарен от Катар, който Тръмп нареди да бъде превърнат в нов Air Force One.

И все пак е интересен поглед към ролята, която играят показните и почти винаги позлатени подаръци, давани от онези, които се стремят да спечелят признанието на Тръмп.

Подаръкът идва няколко месеца след като белгийската диамантена индустрия успя да постигне отмяна на американските мита върху вноса на диаманти.

През септември м.г. AWDC заяви, че е "успяла да осигури нулева вносна митническа тарифа" за годишния износ на Антверпен на полирани диаманти за САЩ на стойност над 2 млрд. долара.

Говорител на групата отбеляза, че AWDC е предоставила "информация" на Европейската комисия по време на преговорите ѝ с Тръмп за широкообхватно споразумение относно митата през 2025 г., но самата тя не е лобирала пред администрацията.

Президентите на САЩ разполагат със значителна свобода на действие при приемането на подаръци от местни и чуждестранни източници и могат сами да преценят дали даден подарък е предназначен лично за тях или за нацията.

Изключение са подаръците от чуждестранни правителства, които са забранени съгласно клаузата за чуждестранни възнаграждения в конституцията без одобрение от Конгреса, въпреки че президентите могат да ползват лични средства, за да възстановят на Министерството на финансите пълната стойност на официален подарък, ако желаят да го задържат.