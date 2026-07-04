Путин поздрави Тръмп по случай 250-ата годишнина от независимостта на САЩ

Лавров също поздрави американския народ

Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от независимостта на САЩ. Путин отбеляза, че подписването на Декларацията за независимост е станало важен етап от световната история.

"Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми искрените ми поздравления по случай 250-ата годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Подписването на Декларация за независимост на САЩ не само постави началото на съществуването на вашата държава, но се превърна във важен етап от световната история. Тогавашна Русия поддържа безусловно северноамериканските заселници в борбата им за освобождаване от британското господство", се казва в посланието, публикувано на уебсайта на Кремъл и цитирано от ТАСС.

Поздравления по случай годишнината направи и руският външен министър Сергей Лавров.

"Поздравявам американския народ. Желая му мир и благополучие, за да осъществи заветите на Декларацията за независимост на САЩ за правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие", отбеляза Лавров в обръщението си, поместено на сайта на външното министерство.

Министърът изтъкна, че настоящият знаменателен юбилей се отбелязва в много отговорен за световния ред момент. "Въпреки отчаяната съпротива на страните от Запада, епохата на тяхното глобално господство е на път да бъде заменена от по-справедлив и уравновесен многополюсен модел на международно развитие", каза той. Лавров припомни, че за два века и половина САЩ са изминали ускорено път, за който на други страни са били нужни стотици години. "Път, съчетаващ важни съзидателни пориви и експанзия с вътрешни сътресения. На критични етапи в историята на САЩ - в годините на борбата за независимост от британската метрополия и в периода на Гражданската война - Русия неизменно е оказвала помощ за утвърждаването и запазването на американската държавност. Съюзът на нашите страни по време на Втората световна война и днес служи като напомняне за общата решимост за противопоставяне на всички проявления на фашизма, нацизма и идеологията за национална изключителност", подчерта той.

Лавров изтъкна също, че Москва остава вярна на принципите в Устава на ООН, които Русия заедно със САЩ и други държави победителки е положила в основата на следвоенната система на международните отношения, която служи на човечеството като правен и морален ориентир и до днес, съобщава БТА.