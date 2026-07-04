Папа Лъв XIV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск по време на посещението си на италианския остров Лампедуза, превърнал се в символ на мигрантската криза в Средиземно море.

По време на церемонията досегашният кей "Моло Фавалоро" официално беше преименуван на "Моло Папа Франциск" - жест на признателност към покойния понтифик, който превърна защитата на бежанците и мигрантите в една от основните си каузи.

Папата на кея "Моло Папа Франциск". СНИМКА: РОЙТЕРС

Кеят е първата спирка за хиляди мигранти, които достигат Европа след опасното прекосяване на Средиземно море. В продължение на години там акостират лодки с оцелели след рискованото пътуване, а спасителните кораби стоварват хора, извадени от морето.

На осветената от папата плоча е изписано: "Моло Папа Франциск - място на пристигане, надежда и човечност". След церемонията Лъв XIV се срещна с мигранти, настанени в приемния център на острова - мястото, където пристигащите са регистрирани и получават първа помощ след стъпването си на европейска земя.

По-рано през деня главата на Римокатолическата църква посети гробището на Лампедуза, където отдаде почит на хората, загинали в опит да прекосят Средиземно море. Той поднесе цветя и пред мемориала "Вратата към Европа", а по-късно ще отслужи литургия, преди да отпътува за Рим.

Лампедуза - остров с 6000 души население, който се намира между Сицилия и Тунис, от години е една от основните входни точки към Европа за мигранти от Африка.

Именно Лампедуза беше първата дестинация, която папа Франциск избра да посети след избирането си през 2013 г., превръщайки острова в символ на своя призив за солидарност с мигрантите.

Лъв XIV продължава тази линия и неколкократно е призовавал за по-хуманно отношение към хората, принудени да напуснат домовете си, включително при скорошното си посещение на Канарските острови.