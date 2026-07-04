Зеленски към Путин: Ако контролирахте Константиновка, можеше да се срещнем там

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Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Те отрекоха твърденията на Русия, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.

Руските военни докладваха на президента Владимир Путин, че техните сили са поели контрол над стратегически важната Константиновка. Тя е най-южното от четирите ключови селища, които формират отбранителна линия, централна за усилията на Украйна да задържи силно индустриализираната Донецка област.

Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.