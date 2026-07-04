Двама български депутати са на погребението на Али Хаменей (Видео)

Ангел Георгиев и Златан Златанов от "Възраждане" са били в Иран на траурното шествие за убития при американско-израелски въздушен удар аятолах Али Хаменей. Това съобщи пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.

Според лидерът на "Възраждане" Георгиев и Златанов са били единствените европейски политици там.

"Поканата дойде през посолството на Република Иран в София и, разбира се, ние я обявихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа", заяви лидерът на "Възраждане". Той счита, че визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а "икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни".

Сигурността на двамата депутати от "Възраждане" не е била застрашена. Те трябва да се приберат в България довечера.

Посолството на Иран в София публикува на официалната си страница във "Фейсбук" видео кадри с участието на депутати от "Възраждане" в траурната церемония в памет на аятолах Али Хаменей.

За начало на поклонението Иран избра 4 юли - денят, в който САЩ отбелязват 250 години от създаването си. По време на церемонията в Техеран множеството скандираше "Смърт на Америка!" - лозунг, който се използва в страната още от Ислямската революция през 1979 г. и кризата със заложниците в американското посолство.

Все още не е ясно дали новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей ще се появи на поклонението пред баща си. През 1989 г. самият Али Хаменей присъства видимо разстроен на поклонението пред аятолах Рухолах Хомейни, малко преди да поеме ръководството на Иран. Сред изложените в Мосалата на Техеран тленни останки са и тези на съпругата на Моджтаба Хаменей.

Тленните останки на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей са изложени в стъклен саркофаг в религиозния комплекс "Имам Хомейни Мосала" в Техеран. Хиляди опечалени се стекоха, за да му отдадат последна почит, като мнозина плачеха и скандираха: "Нашето слово е едно! Отмъщение! Отмъщение!".

След поклоненията тленните останки на Хаменей ще бъдат пренесени в няколко града в Иран и в съседен Ирак. За траурните церемонии властите затвориха редица улици, ограничиха въздушния трафик и наложиха сериозни ограничения върху ежедневието в столицата.

В понеделник в Техеран ще се състои траурно шествие по главните улици на града, след което тялото ще бъде пренесено в свещения за шиитите град Кум - основния религиозен център на страната, където във вторник ще се състоят траурни церемонии.

В сряда тялото на Али Хаменей ще бъде транспортирано в Ирак, където в шиитските свещени градове Кербала и Наджаф ще бъдат организирани отделни церемонии за поклонение. Хаменей ще бъде погребан в четвъртък в родния си град Машхад.