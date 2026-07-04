Хиляди протестираха срещу годишния конгрес на "Алтернатива за Германия"

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Хиляди противници на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) излязоха по улиците на Ерфурт и блокираха ключови пътни артерии в знак на протест срещу годишния конгрес на формацията.

По данни на полицията около 15 хил. души са участвали в демонстрациите в и около източногерманския град, където протестиращи синдикати, граждански организации и леви партии седнаха на пътните платна и блокираха подходите към конгресния център.

Протестите се провеждат на фона на засилено политическо напрежение в Германия и в навечерието на регионални избори, които могат да донесат на АзГ първо участие във властта на провинциално ниво. Партията се позиционира като основна в източногерманските провинции.

"Искаме ясно да покажем, че няма да позволим фашизмът отново да набира сила в Германия", заяви Георг Бекер, говорител на организацията "Съпротива", една от участващите в протестите групи.

Тино Крупала и Алис Вайдел СНИМКА: РОЙТЕРС

Конгресът на АзГ, на който се очаква съпредседателите Алис Вайдел и Тино Крупала да бъдат преизбрани, се провежда непосредствено преди избори в източните провинции Саксония - Анхалт и Мекленбург - Предна Померания. Партията се надява именно тези вотове да затвърдят позициите ѝ и да ѝ отворят път към по-широко участие на власт.

Създадена преди малко повече от десетилетие, АзГ в момента води в част от социологическите проучвания пред консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. Тя печели подкрепа с твърда позиция по миграцията, националистическа реторика и недоволството от икономическия застой.

Критиците ѝ я обвиняват, че нормализира крайнодесни и антидемократични позиции, и предупреждават, че евентуално участие във властта би променило политическия баланс в страната. Основните партии в Германия поддържат т.нар. санитарен кордон, който изключва всякакво сътрудничество с АзГ.

От своя страна ръководството на партията отхвърля обвиненията. По-рано тази година АзГ постигна съдебно решение, с което вътрешното разузнаване беше задължено временно да спре да я класифицира като екстремистка.

Последните проучвания сочат подкрепа за АзГ до около 29%, срещу приблизително 22% за консерваторите на Мерц, като партията отчита ръст и на регионални избори в западната част на страната по-рано т.г.

По време на откриването на конгреса в Ерфурт Крупала изрази увереност в изборния успех на АзГ.

"Може би скоро ще можем да управляваме сами", заяви той и допълни: "Ще спечелим". Крупала отхвърли и твърденията за вътрешни разногласия, като подчерта, че партията им е "по-единна от всякога"

Вайдел отправи послание към политическите си опоненти и протестиращите пред залата: "Няма да ни спрете! Напротив - ставаме все по-силни и по-големи." Според нея АзГ вече има около 75 хиляди членове при близо 50 хиляди през 2024 година.

По-късно през деня делегатите трябва да преизберат партийното ръководство и да изберат още 12 членове на изпълнителния съвет.