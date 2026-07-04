Всеки трети млад човек в Румъния не работи

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Младежката безработица в Румъния остава на високи нива, сочат последните данни на Националния статистически институт (INS).

Общата безработица в страната през май 2026 г. е достигнала 6,4%, което представлява леко увеличение спрямо предходния месец, когато показателят е бил с 0,1% по-нисък, пише БТА.

Особено тревожна остава ситуацията сред младите хора. За периода януари - март безработицата във възрастовата група 15 - 24 години е 28,8%, или почти всеки трети не работи, което продължава да поставя Румъния сред страните с най-висок младежки дял на безработни в региона.

По данни на статистическия институт общият брой на безработните на възраст между 15 и 74 години през май е достигнал 522 100 души, спрямо 506 900 през април, което потвърждава лек възходящ тренд на пазара на труда.