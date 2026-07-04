Суперкомпютър за 36 млн. евро заработи в Австрия

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Австрия отново се нарежда сред страните с най-мощни изчислителни системи в света след пускането в експлоатация на новия суперкомпютър Multi-Site Computer Austria (MUSICA), разпределен на три локации в страната, съобщи сайтът OE24.

Системата струва 36 млн. евро и е разположена във Виена, Линц и Инсбрук, като връща Австрия в топ 100 на най-бързите суперкомпютри в света. Разпределената архитектура и високоскоростната мрежа за обмен на данни осигуряват по-висока устойчивост и гъвкавост на инфраструктурата.

В Техническия университет във Виена са инсталирани 184 изчислителни възела, докато университетите в Инсбрук и Линц разполагат с по 128. Ядрото на системата включва 1088 графични процесора (GPU) и 880 централни процесора (CPU), като общата изчислителна мощност достига 45,11 петафлопа, предаде БТА.

В Инсбрук към инфраструктурата е интегриран и нов квантов компютър OTTER, който разполага с до 20 взаимосвързани кубита и допълва високопроизводителните изчисления с квантови технологии.

Проектът е финансиран чрез комбинация от национални и европейски средства - включително програмата Quantum Austria по линия на фонда за възстановяване NextGenerationEU, допълнително държавно финансиране и средства за интеграцията на квантовия модул.

Според университетите и научните институции, участващи в проекта, MUSICA се нарежда сред 100-те най-бързи суперкомпютъра в света и е над осем пъти по-мощен от предшественика си.

Новата инфраструктура ще бъде достъпна за учени, бизнес и публични институции и ще се използва за широк спектър от задачи - от сложни научни симулации и моделиране на природни процеси до приложения в изкуствения интелект, инженерните науки и икономиката.

Според Министерството на науката на Австрия проектът е ключова стъпка към укрепване на технологичния капацитет на страната и развитието на изследванията в областта на изкуствения интелект и квантовите технологии.