Хърватия открива още здравни центрове за туристи и местни

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Хърватия разширява мрежата си от туристически здравни центрове, като това лято ще функционират 62 клиники, които ще обслужват както местни, така и чуждестранни пациенти, съобщи агенция ХИНА, позовавайки се на министерството на здравеопазването.

Броят на центровете е увеличен с 22 спрямо миналата година. През 2025 г. в страната са работили 40 такива клиники, а година по-рано - 37.

Най-голяма концентрация на медицински услуги ще има в популярните туристически райони по Адриатическото крайбрежие, включително Дубровник, Задар и Далмация. В 50 от клиниките ще бъдат изпратени допълнителни медицински екипи през юли, в зависимост от нуждите и възможностите за персонал.

Инициативата се организира за трета поредна година от министерството на здравеопазването и Хърватската здравноосигурителна каса, съвместно с местните власти и здравни центрове. Целта е да се гарантира по-бърз и лесен достъп до медицинска помощ в пиковия летен туристически сезон.

Услугите са достъпни за осигурени лица в Хърватия, граждани на ЕС с европейска здравноосигурителна карта, както и за пациенти от държави със споразумения за социално осигуряване със страната.

Информация за разположението и дейността на клиниките е публикувана на сайтовете на министерството на здравеопазването, местните власти и туристическите организации.