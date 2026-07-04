Зеленски благодари на Мерц по телефона за подкрепата на Германия

Украинският президент Володимир Зеленски е благодарил на германския канцлер Фридрих Мерц за подкрепата на Германия, особено по отношение на противовъздушната отбрана. Двамата говориха по телефона, като са осбъдили скорошните руски удари в Киев и други части на Украйна и противовъздушната отбрана на страната. Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Според изявление на правителството на Федералната република разговорът се е състоял преди предстоящата следващата седмица среща на високо равнище на НАТО в Анкара, където се очаква страните членки на алианса да поемат ангажимент за военна помощ за Украйна през настоящата година в размер на 70 милиарда евро.

"Ракетите за системите "Пейтриът" в момента са основен приоритет", написа Зеленски в социалните мрежи след телефонния разговор. "С ракетните си атаки срещу Украйна Русия играе последната си карта. Няма други възможности да проточи войната", обясни украинският президент.

Докато противовъздушната отбрана на Украйна има сравнително висок процент на попадение срещу руски дронове и крилати ракети, тя е до голяма степен безсилна срещу балистични ракети. Най-добрата защита се осигурява от произведените в САЩ системи "Пейтриът". Доставките на боеприпаси за тези системи за Украйна станаха оскъдни в резултат на войната на САЩ срещу Иран, пише БТА.