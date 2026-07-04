Поройни дъждове наводниха Истанбул, подлези и магазини са под вода

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Цели квартали в Истанбул заприличаха на море след поройния дъжд, който се изля тази сутрин. Много подлези в централните райони на града - Бешикташ, Шишли и историческия квартал Фатих, Султангази са наводнени, а шахтите са прелели.

Валежи има в кварталите в европейската част. Азиатският бряг на мегаполиса обаче почти не е засегнат с изключение на близките до крайбрежието на Босфора квартали.

Вода заля част от покрития пазар в квартала Фатих. Собствениците на магазини опитват да предотвратят навлизането на водата в магазините си, а пътният трафик е бил изключително затруднен. Трудно са се придвижвали и пешеходците.

На площада Меджидиекьой превозните средства буквално са плували през водата, която е достигала до горното ниво на автомобилните гуми, предава БТА.

От метеорологичната служба на Истанбул още вчера предупредиха за очаквани поройни валежи главно в европейската част на мегаполиса.

Очакват се гръмотевични бури и поройни валежи в западния район Мармара - Истанбул, Текирдаг, Къркларели и в Североизточен Анадол - Ерзурум, Карс и Ардахан.