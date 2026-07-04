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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23167296 www.24chasa.bg

Египет чака да получи 1,5 млрд. евро от Европейския съюз

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Египетският външен министър Бадр Абделати

През следващите дни Египет би трябвало да получи 1,5 млрд. евро от Европейския съюз. Те са част от програмата за макрофинансова помощ на обща стойност 5 млрд. евро.

Египетският външен министър Бадр Абделати обсъди финансовата помощ на пресконференция с европейския комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица. Оставащите 3 млрд. евро по програмата ще бъдат изплатени на два равни транша от по 1,5 млрд. евро. Властите се надяват последният транш да бъде преведен до началото на есента, пише БТА.

До момента Европейският съюз е отпуснал на Египет 2 млрд. евро по програмата – първи транш от 1 млрд. евро през януари 2025 г. и втори транш от същия размер по-рано тази година.

Макрофинансовата помощ е част от по-широк пакет за финансиране на стойност 7,4 млрд. евро, обявен от Европейския съюз през 2024 г., който включва и 5 млрд. евро под формата на преференциални заеми.

Египетският външен министър Бадр Абделати

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