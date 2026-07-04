Разбиха канал за опиум в Кипър

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Полицията в Кипър разби канал за трафик на опиум, като е арестувала и 21 души. Издирват се още двама.

По време на полицейската операция са иззети 60 килограма опиум. Каналът е действал най-малко от три месеца, като участниците в престъпната мрежа са внасяли и разпространявали опиум в изсушен вид, наричан още суров опиум, пише БТА.

Това е изсушен млечен сок от неузрял опиев мак (papaver somniferum). Представлява силно пристрастяващо наркотично вещество, което съдържа естествени алкалоиди като морфин и кодеин.