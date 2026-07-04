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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23167533 www.24chasa.bg

Рекорд: Турция е продала военна и авиационна техника за над 11 милиарда долара

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Военна техника е натоварена на тирове.

Турция се превръща във все по-голям износител на военна и аерокосмическа продукция. За последната година турски компании са продали на чуждестранни клиенти военна и авиационна продукция за над 11 милиона долара. Това включва  бойни дронове, бронирани машини, ракети, боеприпаси, военна електроника, радари, хеликоптери, самолети и компоненти за авиацията.

Износът на Турция в областта на отбранителната и аерокосмическата промишленост за първи път е над 11 милиарда долара на годишна база. Това съобщи директорът на Агенция за отбранителна индустрия към Президентството на Република Турция Халюк Гьоргюн от вчера, пише БТА.

Секторът бележи ръст в продажбите в чужбина. Данните показват, че през юни износът е достигнал стойност от 802,8 милиона. Това е с 29,6% повече спрямо същия месец миналата година.

"Нашият износ в областта на отбранителната и аерокосмическата промишленост достигна 4,67 милиарда долара през периода от януари до юни. Това е с 29,5% повече спрямо същия период миналата година. Изностът ни през последните 12 месеца за първи път надхвърли 11 милиарда долара", посочва Гьоргюн в публикация. 

Миналата година турският износ в областта на отбраната и аерокосмическата промишленост е достигнал 10,05 милиарда долара. Спрямо година по-рано ръстът е от 48 процента на годишна база. През 2024 г. износът е бил на стойност 7,1 милиарда долара, посочва Анадолската агенция.

В момента страната изнася в 178 държави. 57,3 на сто от общите продажби са към страни членки на НАТО.

Военна техника е натоварена на тирове.

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