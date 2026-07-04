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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23167629 www.24chasa.bg

Путин подписа закон, който да предотврати недостига на бензин

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Владимир Путин. Снимка Архив

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, с който Русия се опитва да увеличи предлагането на бензин на вътрешния си пазар и да намали риска от недостиг и поскъпване.

Това е на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове.

Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти.

Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство.

На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише БТА.

Законът разширява и възможностите на петролните рафинерии, сключили споразумения за модернизация на производствените мощности, да изпълнят инвестиционните си ангажименти. Крайният срок за въвеждане в експлоатация на оборудване се удължава до 31 декември 2026 г., а минималният размер на инвестициите се увеличава от 60 млрд. на 100 млрд. рубли.

Промените включват и корекции в механизма за компенсации при продажбата на бензин на руския пазар, включително за горива, произведени в държави от Евразийския икономически съюз и извън него. Новите разпоредби влизат в сила от днес и се прилагат със задна дата за правоотношения, възникнали от 1 юни 2026 г.

Владимир Путин. Снимка Архив

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