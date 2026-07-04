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Крал Чарлз III поздрави САЩ: Ще продължим да защитаваме споделените си ценности

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Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Докато САЩ и Великобритания гледат напред към следващите 250 години, нямам съмнение, че ще продължим да защитаваме споделените си ценности.

Така британският крал Чарлз III поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп и американския народ по случай 250-годишнината от независимостта на страната. Монархът написа в съобщение, публикувано в социалната мрежа „Екс". 

В цялата страна Денят на независимостта ще бъде отбелязан с традиционните фойерверки, паради и концерти. В столицата обаче Тръмп ще бъде в центъра на тържествата. Президентът определи предстоящото вечерно събитие като "най-зрелищния си митинг досега", който ще бъде съпроводен от авиошоу на американските военновъздушни сили и мащабна заря.

Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

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