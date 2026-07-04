Зеленски за 250 г. САЩ: Празник на една от най-светлите и най-силните мечти на човечеството

250-годишнината на САЩ е празник на една от най-светлите, най-силните и най-влиятелните мечти на човечеството - мечтата за независима, свободна и просперираща държава.

Така украинският президент Володимир Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта. Той благодари и за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия.

"Тази мечта премина през много изпитания и не само устоя, но в продължение на два и половина века служи за пример на други народи и помогна на човечеството да стане по-свободно", заяви украинският президент.

Според него ролята на Съединените щати остава ключова и през 21 век, а значението на американската подкрепа се вижда ясно в борбата на Украйна за независимост и свобода. По думите му Киев високо цени предоставената военна помощ. "Американското оръжие - от ракетите "Джавелин", които президентът Тръмп реши да предостави на Украйна, до системите "Пейтриът", които най-надеждно защитават живота на нашия народ, демонстрира силата на американския дух, решителност и технологии", посочи той.

Украинският президент заяви още, че надеждите на страната му са свързани с продължаващото американско лидерство в защитата на свободата и човешкия живот. "Когато молим Америка за системи "Пейтриът", вярваме, че ценностите на уважението към живота и човешкото достойнство ще надделеят и днес. Светът се нуждае от такова лидерство, което защитава свободата и живота", каза Зеленски. Според него съвместните усилия ще доведат до постигането на мир.