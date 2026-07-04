Гърция увеличава заплатите на архиепископа и митрополитите с до 90%

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Гръцкото правителство официално публикува в Държавен вестник (ΦΕΚ) новите възнаграждения на висшите духовници на Гръцката православна църква. Промените са част от новия закон на Министерството на националната икономика и финансите и предвиждат увеличение на брутните месечни заплати с между 70% и 90%.

С новата система се премахват всички допълнителни надбавки и финансови привилегии.

Съгласно новата уредба месечната брутна заплата на генералния секретар на министерство, която служи като база за изчисление е 5 191 евро.

Архиепископът на Атина и цяла Гърция, както и действащите и титулярните митрополити ще получават 90% от тази сума, или 4 671,90 евро бруто месечно.

За титулярните и помощник-епископите възнаграждението е определено на 70% от заплатата на митрополитите, което възлиза на 3 270,33 евро бруто месечно.

С публикуваните промени се отменят всички допълнителни плащания, включително средства за представителни разходи, командировки, участие в комисии, съвети и синодални органи. Оттук нататък висшите духовници ще получават единствено фиксираната си месечна заплата.

Новият режим влиза в сила от 1 юли, като с него правителството цели да въведе единна и прозрачна система за възнагражденията на висшите представители на Гръцката православна църква.