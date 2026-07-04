Япония планира да удвои бюджета за аниме, манга и игри

Япония планира да удвои годишния бюджет за подкрепа на създаване на анимета, манга, игри и музика. Така ще бъдат отделени около 100 милиарда йени (621 милиона долара).

За следващите пет години планира да отдели поне 500 млрд. йени, за да помогне на японските компании да продават повече съдържание в чужбина. Целта е приходите от износ на японско съдържание да нараснат от около 6 трилиона йени годишно до 20 трилиона йени до 2033 г.

Текстовете, касаещи увеличението на финансирането, ще бъдат включени в предложенията за бюджета за фискалната 2027 година, които ще бъдат изготвени това лято.

Държавният фонд Cool Japan Fund, създаден преди повече от десетилетие с цел популяризиране на продукти, свързани с японската култура в чужбина, досега е отчитал значителни загуби заради неуспешни инвестиции. Затова има въпроси дали отпускането на още средства ще доведе до по-добри резултати.

Секторът за създаване на съдържание е един от 17-те сектора, в това число и производството на полупроводници, в които правителството насърчава инвестициите.

Средствата ще бъдат използвани за превод на аниме и манга на повече езици, използване на изкуствен интелект при създаването и адаптирането на съдържание, борба с пиратството, подкрепа за разработването на видеоигри, особено за компютри и смартфони, развитие на таланти в музиката, киното и телевизията, както и подпомагане на японските компании при навлизането на чужди пазари.

Аниметата са анимационни филми и сериали от Япония. Могат да са за всякаква възраст – от детски до много сериозни и „възрастни" сюжети. А манга са японските комикси или графични романи, които обикновено от дясно наляво по японски стил. Често мангата е „оригиналната история", по която после се прави аниме.