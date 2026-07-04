Мерц: Песимисти, вечни мърморковци и критици - отстъпете настрана! Предстоят ни много добри години

Песимистите, предричащите разруха, вечните мърморковци и професионалните критици - отстъпете настрана! Ние работим с увереност и оптимизъм и ще върнем Германия на мястото, което заслужава. Това каза германският канцлер Фридрих Мерц пред партийния конгрес на Християндемократическия съюз в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

По думите му Германия има всички предпоставки за успешно бъдеще, ако продължи курса на реформи, предприет от федералното правителство.

"Най-добрите години на Германия не са останали зад нас. Ако вземаме правилните решения, ни предстоят много добри години", заяви още Мерц.

Пред форума, който се провежда в Дюселдорф, той подчерта, че успешната история на Германия "далеч не е приключила", като страната многократно е доказвала през последните десетилетия, че е способна да преодолява кризи чрез последователни реформи, пише БТА.

Канцлерът отбелязва, че именно това прави и настоящото федерално правителство. "Доказваме, че политическият център може да намира решения, да постига компромиси и да реформира страната. Стъпка по стъпка показваме, че сме истинска реформаторска коалиция за Германия", заяви той.

Мерц отбеляза, че след 80 години свобода, мир и просперитет пред страната стои задачата да осигури същите възможности и за бъдещите поколения. Според канцлера мнозинството германски граждани са готови да подкрепят необходимите промени, стига те да бъдат справедливи и всеки да поеме своята отговорност.