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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23168261 www.24chasa.bg

Чатбот с изкуствен интелект помага за избори и референдуми в Хърватия

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Изкуствен интелект Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

За избори, референдуми, контрол върху финансирането на предизборни кампании и дейността на самата комисия вече ще помага виртуален асистент в Хърватия. Чатботът GlasAI работи с изкуствен интелект и ще е достъпен денонощно на страницата на държавната избирателната комисия.

Той може да отговаря на въпроси, касаещи местоположението на избирателните секции, възнагражденията за членовете на секционните избирателни комисии, резултатите от минали избори и правилата за предизборно мълчание.

От избирателната комисия заявяват, че нововъведението има за цел да улесни достъпа до информация и е допълнителен канал за комуникация.

Очаква се системата да бъде особено полезна за гласоподаватели, изборни служители, кандидати, наблюдатели и журналисти, отразяващи изборите.

Държавната избирателна комисия очаква чатботът да изиграе важна роля в подготовката за изборните процедури, които трябва да се проведат през 2028 и 2029 г., пише БТА.

 Подобни системи вече се използват в няколко държави от ЕС, сред които Литва и Португалия.

Изкуствен интелект

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