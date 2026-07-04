Чатбот с изкуствен интелект помага за избори и референдуми в Хърватия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За избори, референдуми, контрол върху финансирането на предизборни кампании и дейността на самата комисия вече ще помага виртуален асистент в Хърватия. Чатботът GlasAI работи с изкуствен интелект и ще е достъпен денонощно на страницата на държавната избирателната комисия.

Той може да отговаря на въпроси, касаещи местоположението на избирателните секции, възнагражденията за членовете на секционните избирателни комисии, резултатите от минали избори и правилата за предизборно мълчание.

От избирателната комисия заявяват, че нововъведението има за цел да улесни достъпа до информация и е допълнителен канал за комуникация.

Очаква се системата да бъде особено полезна за гласоподаватели, изборни служители, кандидати, наблюдатели и журналисти, отразяващи изборите.

Държавната избирателна комисия очаква чатботът да изиграе важна роля в подготовката за изборните процедури, които трябва да се проведат през 2028 и 2029 г., пише БТА.

Подобни системи вече се използват в няколко държави от ЕС, сред които Литва и Португалия.