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Иранският външен министър се срещна с членове на "Хамас" и "Хизбула"

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Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с представители на ливанското шиитско движение "Хизбула" и на палестинското ислямистко движение "Хамас".

Двете делегации се срещнаха поотделно с иранския министър в Техеран, но местните новинарски агенции не дават допълнителни подробности за срещите.

"Хизбула" бе представена от висши членове, сред които бившия министър Мохамед Фнейш и депутати, съобщи свързаната с ливанското движение телевизия "Ал Манар". А движението "Хамас" бе представено от няколко членове на политическото си бюро, сред които и ръководителят му Мохамед Даруиш, пише БТА.

През юли 2024 година тогавашният политически ръководител на "Хамас" - Исмаил Хания, бе убит от Израел при атака в Техеран, след като бе присъствал на церемонията по встъпване в длъжност на иранския президент Масуд Пезешкиан.

Лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла бе убит при израелски удар по южното предградие на Бейрут през септември 2024 г. Иран от години оказва помощ на "Хамас" и "Хизбула", както и на йеменските бунтовници хуси.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

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