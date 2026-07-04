Отмениха парада за 4 юли във Вашингтон заради екстремни жеги

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Организаторите на парада по случай Деня на независимостта, който трябваше да се проведе в събота във Вашингтон, отмениха събитието в последния момент – късно вечерта в навечерието му. Причината са екстремните горещини, обхванали американската столица и източното крайбрежие, които сериозно затрудняват честванията на 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ, пише "Гардиън".

Парадът, организиран от Националната паркова служба (NPS), трябваше да започне в 10:30 ч. местно време (17:30 ч. българско време) в събота. Организаторите обаче съобщиха, че го отменят заради предупреждение за екстремна жега, издадено от Националната метеорологична служба (NWS).

Изключително високите температури, засилени от високата влажност, вече дни наред затрудняват транспорта и натоварват електропреносната мрежа в навечерието на отбелязването на 250-ата годишнина от приемането на Декларацията за независимост на САЩ. Отмяната на парада е поредното последствие от тежките метеорологични условия.

Очаква се температурите във Вашингтон да достигнат до 39°C, а усещането заради влажността да бъде между 43 и 46°C.

Организаторите заявиха, че решението за отмяната е взето „след обстойни консултации" с Националната паркова служба, общината на Вашингтон и администрацията на президента Доналд Тръмп, която организира множество инициативи по случай 250-годишнината на страната.

Горещините засегнаха и провеждането на Големия американски щатски панаир (Great American State Fair), който се състои на Националната алея (National Mall). В петък събитието беше временно затворено, след като 44 посетители са получили неразположение, свързано с високите температури.

Местният филиал на NBC съобщи, че 11 души са били транспортирани до болница, като състоянието на седем от тях е определено като сериозно.

Организаторът на панаира – Freedom 250 – обяви, че ще отложи откриването на събитието в събота. Освен жегите, проявата е била съпътствана и от слаб интерес от страна на посетителите, както и повреда на панорамното колело.

„Предвид очакваните високи температури, призоваваме гостите да приемат достатъчно течности, да носят леки дрехи, да използват слънцезащитни продукти, да почиват на сянка, да се възползват от зоните за охлаждане и да следят за състоянието на своите близки и приятели", написаха организаторите в публикация в социалните мрежи в петък.

Въпреки жегата се очаква президентът Доналд Тръмп да излезе на сцената на панаира в събота вечерта и да произнесе продължителна реч. Преди това програмата предвижда военни прелитания над Националната алея, а вечерта ще завърши с рекордно по мащаб заря.

В петък Тръмп произнесе реч и пред мемориала Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, където отправи остри критики към това, което нарече „комунистическата заплаха" в Съединените щати.