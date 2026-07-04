Огромен пожар избухна на борса за плодове и зеленчуци в Германия (Видео)

Пожар е избухнал в борса за плодове, зеленчуци и цветя в германския град Щутгарт. Има опасност да се разпространи към съседни сгради.

Огънят вече е унищожил два складови корпуса. Въпреки продължилите с часове усилия на пожарникарите, пламъците все още не са овладени. Част от сградите се разрушават контролирано, тъй като съществува риск да се срутят и е твърде опасно екипите да влязат в тях.

Говорителят на пожарната Даниел Ананд заяви, че в Щутгарт не е имало пожар с подобен мащаб и толкова голяма спасителна операция през последните години, определяйки го като изключително необичаен инцидент.

В потушаването на пламъците участват над 200 служители на пожарната, Германския червен кръст и Федералната агенция за техническа помощ. По данни на полицията материалните щети се очаква да бъдат много големи.

До момента няма данни за пострадали. Все още не е ясно какво точно се е съхранявало в горящите складове. В борсата работят над 100 фирми за внос и търговия на едро, които снабдяват хотели, ресторанти и други търговски клиенти с пресни плодове, зеленчуци и цветя. Това е третият по големина център за търговия с пресни продукти в Германия.