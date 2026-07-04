ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вдигнаха медицински хеликоптер за пострадала след ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23168779 www.24chasa.bg

Четири къщи изгоряха при пожар в Халкидики, евакуират жители

1124
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: X/@FightingGreece

Пожар избухна днес следобед в района на Неа Каликратия в Халкидики. Според местните власти са изгорели най-малко четири къщи, а гръцката полиция е извършила поне три спасителни операции по извеждането на жители от опасната зона, пише athensvoice.gr. 

Огънят е възникнал около 17:30 ч. в район с ниска растителност в общинската единица Каликратия на община Пропонтида.

На място работят 45 пожарникари с две пешеходни екипни групи и 12 противопожарни автомобила, както и доброволци. От въздуха периодично се включват пет самолета и три хеликоптера. Помощ оказват и водоноски.

Успоредно с това Единният координационен център за управление на кризи следи в реално време развитието на пожара.

Разследващ екип на отдела за борба с палежите в Солун е пристигнал в района на пожара, за да установи причините за възникването му.

СНИМКА: X/@FightingGreece

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!