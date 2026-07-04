Четири къщи изгоряха при пожар в Халкидики, евакуират жители

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Пожар избухна днес следобед в района на Неа Каликратия в Халкидики. Според местните власти са изгорели най-малко четири къщи, а гръцката полиция е извършила поне три спасителни операции по извеждането на жители от опасната зона, пише athensvoice.gr.

Огънят е възникнал около 17:30 ч. в район с ниска растителност в общинската единица Каликратия на община Пропонтида.

На място работят 45 пожарникари с две пешеходни екипни групи и 12 противопожарни автомобила, както и доброволци. От въздуха периодично се включват пет самолета и три хеликоптера. Помощ оказват и водоноски.

Успоредно с това Единният координационен център за управление на кризи следи в реално време развитието на пожара.

Разследващ екип на отдела за борба с палежите в Солун е пристигнал в района на пожара, за да установи причините за възникването му.