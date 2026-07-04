2954 станаха жертвите след земетресението във Венецуела

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2954 души са загиналите при двойното земетресение, което разтърси Венецуела на 24 юни.

Досега има 16 592 ранени, а повече от 16 хиляди души са останали без дом, а 856 са понесли материални щети, пише БТА.

Земетресенията бяха с магнитуд 7.2 и 7.5.

Осем дни след трусовете международни екипи извършиха едно от най-великите спасявания в историята, изваждайки жив 43-годишния охранител Ернан Алберто Гил Флорес. Той е оцелял 120 часа в кабината си в мазето на срутен търговски център, където се е образувал въздушен джоб. Спасителите са го поддържали жив дни наред с кислород и вода през маркучи, докато изкопаят тунели през 140 тона бетон. Няколко дни по-рано, на шестия ден след труса, в Ла Гуаира беше извадено живо 3-годишно момченце. В друг случай американски екипи успяха да спасят 9-месечно момиченце и неговата майка с минимални наранявания.