Тръмп в писмо за 250 г. САЩ: Да си американец означава да си победител

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Да си американец означава да си победител. Това пише президентът на САЩ Доналд Тръмп в писмо до нацията, публикувано от The New York Post по случай деня на независимостта на САЩ и 250-годишнината от основаването на страната.

Ето какво още има в него:

По този прекрасен повод – 250-ата годишнина от създаването на Съединените американски щати – ние отбелязваме нашата история, нашите герои, нашето знаме, нашата свобода, нашия непоколебим дух и обещанието за още по-велико бъдеще.

Ние споделяме традицията да побеждаваме. Именно това прави страната ни уникална. Ние сме победители.

Това означава да бъдеш американец. И знаем как да побеждаваме още от самото начало.

На сутринта на 19 април 1775 г. стотици британски войници в яркочервени униформи напускат Бостън, за да потушат колониалния бунт и да арестуват лидерите на въстанието Самюъл Адамс и Джон Ханкок.

Британците се придвижвали в стегнати, дисциплинирани колони, рамо до рамо, с биене на барабани и развени знамена – точно както били обучени.

Но по протежение на техния 20-милен маршрут ги очаквали стотици фермери, ковачи и занаятчии – обикновени хора с пушки, които стреляли по своите потисници иззад каменни стени и дървета, а след това се оттегляли обратно в провинцията.

Червените униформи на британските войници ги превърнали в лесни мишени. Строгата им дисциплина и безупречният строй се оказали смъртна присъда срещу непреклонния дух на решителни хора, защитаващи своята свобода.

Битките при Лексингтън и Конкорд поставили началото на Американската война за независимост и белязали първия лъч на американската свобода, който завинаги ще остане символ на надеждата за света.

След това дошла Гражданската война – от 1861 до 1865 г., когато брат се изправил срещу брат в най-кървавия конфликт в нашата история – борбата за премахването на робството.

Никога нямаше да сте чували за Ейбрахам Линкълн, ако беше постигнал споразумение и беше избегнал войната. Но това не се случи.

Нашата млада държава премина през най-голямото си изпитание и излезе от него като още по-съвършен съюз.

Чрез смелост, саможертва и непоколебимата вяра, че всички хора са създадени равни, Съединените щати се превърнаха в една неделима нация под Божията закрила.

Нашата богата страна беше изградена от поколения смели патриоти, които дадоха всичко за нашата свобода и благоденствие. Те жертваха живота си в битки, изградиха железопътните линии и магистралите, построиха небостъргачите, спечелиха две световни войни, мечтаеха смело и отново и отново постигнаха невъзможното.

В дух на щедрост и с надежда за единство поколения американци посрещаха хора от всички краища на света, за да станат част от тях.

Всички имахме общи стремежи към успех и единство. Но това е предупреждение: не бива да губим това единство.

В името на Америка и на целия свят трябва да бъдем силни, могъщи и честни. Трябва да имаме честни избори и свободна, справедлива преса – нещо, което според мен в момента липсва.

Ние сме едно семейство и една нация. Отдаваме чест на едно и също красиво знаме. Споделяме едни и същи велики свободи. И винаги, когато начинът ни на живот е бил застрашен, сме отговаряли решително.

Ние сме американци. Никога не се предаваме, никога не се отказваме и страната ни тепърва ще става по-добра от всякога.

Президентът Доналд Дж.Тръмп