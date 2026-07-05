Масови протести във Франция след убийството на 11-годишната Лиана (Видео)

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Тялото на момичето беше открито на 4 юни

Десетки хиляди души протестираха в събота в няколко френски града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие, съобщиха АПА и Франс прес.

Според организаторите само в Париж в демонстрацията са участвали около 100 000 души.

Протестите бяха организирани от коалиция от 180 граждански организации, които настояват за приемането на цялостен закон за борба със сексуалното насилие, вместо отделни законодателни промени.

Повод за демонстрациите стана смъртта на 11-годишната Лиана, за която разследването предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления.

Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу заподозрения е бил подаден сигнал още през 2025 г. за изнасилване на непълнолетно лице, но той така и не е бил разпитан. По-ранно разследване за сексуално посегателство срещу непълнолетни също е било прекратено, а няколко други сигнала срещу него не са довели до последващи действия.

Тялото на момичето беше открито на 4 юни в силоз за зърно, шест дни след изчезването му. Последните кадри от видеонаблюдение показват Лиана да се качва в автомобила на 41-годишния Жером Б., баща на нейна приятелка, който е основният заподозрян по случая.

Демонстрациите увеличиха натиска върху министъра на правосъдието Жералд Дарманен, а общественото възмущение се засилва от ширещото се недоволство от управлението на Макрон преди президентските избори догодина, съобщи БТА.