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Тръмп предложил на Путин съдействие за мир

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Американският президент Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на  Владимир Путин съдействие за мир с Украйна. Това е станало в 90-минутен телефонен разговор, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. 

Следващата седмица в Турция ще има среща на върха на НАТО и офертата била направена в тази връзка.  Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва.

Според съветника на Кремъл по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украйна. Той е обяснил, че руските военни са докладвали в петък за превземането на стратегически важния град Константиновка, пише БТА.

Това твърдение обаче беше категорично отхвърлено в събота от украинския президент Володимир Зеленски и Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Оттам заявиха, че украинската армия продължава да контролира града в източната част на страната.

Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи, че също е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на страната. По време на разговора той е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия.

Американският президент Доналд Тръмп

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