Тръмп предложил на Путин съдействие за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин съдействие за мир с Украйна. Това е станало в 90-минутен телефонен разговор, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Следващата седмица в Турция ще има среща на върха на НАТО и офертата била направена в тази връзка. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва.

Според съветника на Кремъл по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украйна. Той е обяснил, че руските военни са докладвали в петък за превземането на стратегически важния град Константиновка, пише БТА.

Това твърдение обаче беше категорично отхвърлено в събота от украинския президент Володимир Зеленски и Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Оттам заявиха, че украинската армия продължава да контролира града в източната част на страната.

Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи, че също е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на страната. По време на разговора той е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия.