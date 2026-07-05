Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер аятолах Али Хаменей

Десетки хиляди иранци се събраха в събота в огромния молитвен комплекс „Имам Хомейни Мосала" в Техеран, за да се простят с аятолах Али Хаменей, върховния лидер на Иран, убит в началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

Облечени в черно и загърнати с националните знамена на Иран, хората държаха портрети на Хаменей и на неговия син и наследник Моджтаба Хаменей. Властите организираха седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система, обобщава Ройтер, цитиран от БТА.

След като ковчегът на Хаменей беше изложен за един ден в закрито помещение, където представители на иранското ръководство и чуждестранни делегации му отдадоха последна почит, в събота той беше поставен в стъклен саркофаг на открито. До него бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха.

Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации той е бил ранен при същата атака.

Хиляди хора изпълниха двора на комплекса, удряха се в гърдите, плачеха и развяваха знамената на Ислямската република. Жените, облечени в черни чадори, се предпазваха от силното слънце с бели шапки и чадъри.

„Нека ридаем!", призоваваше водещият на церемонията чрез високоговорители, докато множеството скандираше „Смърт на Америка".

„Всички тук са дошли, за да отмъстят за кръвта на своя върховен лидер", заяви пред Ройтерс 40-годишният Араш Рахими. „Както каза нашият лидер, имаме кръвна вражда със Съединените щати. Нашите отношения със Съединените щати никога няма да бъдат добри".

В траурните церемонии участват високопоставени делегации от най-малко 100 държави.

Погребението се провежда в ключов момент за Иран. Въпреки тежките загуби по време на войната духовното и военното ръководство на страната представя факта, че политическата система е оцеляла, като победа. Според властите примирието със САЩ ще донесе значителни икономически ползи.

Американският новинарски сайт „Аксиос" цитира президента на САЩ Доналд Тръмп, според когото мирните преговори с Иран са били временно преустановени заради погребалните церемонии.

Тръмп заявил още, че тъй като почти цялото иранско ръководство присъства на траурните прояви, Вашингтон би могъл да го „елиминира с един удар", но няма да направи това, защото „няма да има с кого да преговаря".

Американският президент коментира и кадрите с плачещи хора по улиците на Техеран.

„Изненадан съм да видя някои иранци да плачат на погребението. Мислех, че хората мразят Хаменей. Може би това са фалшиви сълзи", заяви Тръмп.

Иранското посолство в Армения реагира с публикация в социалната мрежа Екс (Х), в която се казва: „Вие не разбирате тези неща, защото нямате нито цивилизация, нито история, нито чест".

Извън организираните прояви остава трудно да се оцени реалната обществена подкрепа за властите. Само няколко седмици преди войната стотици хиляди иранци протестираха срещу правителството, а протестите бяха потушени със сила, като загинаха хиляди хора. След началото на американските и израелските удари подобни прояви почти липсват.

По време на войната загинаха над 3000 души, включително множество висши политици и военни командири. Унищожени бяха военни бази и ключова инфраструктура, а материалните щети възлизат на милиарди долари.

Иран обаче успя да нанесе удари по американски бази в региона, както и по обекти в арабските държави от Персийския залив, които ги приютяват. Освен това страната установи контрол върху Ормузкия проток, което доведе до рязко поскъпване на енергийните суровини и според Тръмп е ускорило усилията за постигане на мирно споразумение.

Постигнатото миналия месец временно примирие предвижда размразяване на милиарди долари ирански активи, държани в чужбина, както и отмяна на финансовите санкции, които през последните години поставиха иранската икономика под силен натиск.

В шиитската традиция Хаменей беше не само държавен глава и лидер на Ислямската революция, но и земен представител на последния шиитски имам. Смъртта му при вражеска атака се вписва в дълбоко вкоренената в шиитския ислям традиция на мъченичеството, свързвана със смъртта на имам Хюсеин през VII век.

Поради войната погребението беше отложено, въпреки че според ислямската традиция то обикновено трябва да се извърши в рамките на едно денонощие след смъртта.

Ковчегът на Хаменей беше изложен за поклонение в четвъртък вечерта, а в петък беше преместен в молитвената зала, носеща името на аятолах Рухола Хомейни.

В понеделник властите планират мащабно траурно шествие в центъра на Техеран. След това тленните останки ще бъдат пренесени в свещения град Кум, а по-късно със самолет ще бъдат транспортирани до иракските шиитски светини Наджаф и Кербала. След церемониите в Ирак тялото ще бъде върнато в Иран, където ще бъде погребано в Машхад, близо до мавзолея на имам Реза.

Иранските власти очакват през следващите дни в траурните прояви да се включат милиони хора, като са организирали транспорт, храна и настаняване за участниците.