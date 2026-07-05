Нова екстремна жега връхлита Испания, температурите достигат до 42 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова гореща вълна връхлита Испания . Очакват се максимални температури от 41 до 42 градуса.

Близо 3400 населени места в Испания за обявени за зони с висок здравен риск заради новата гореща вълна.

Системата на испанското здравното министерство разделя страната на 182 зони, всяка със собствен максимален температурен праг, базиран на увеличението на смъртността, когато се превиши определена температура. Освен населените места, за които е обявен висок здравен риск, още над 4400 са с предупреждение за среден и нисък риск.

Метеоролозите са обявили оранжев код за опасно горещо време за няколко провинции в област Андалусия и една в област Галисия, съобщава БНР.

Испания приключи юни с втория най-горещ месец юни, откакто се води статистика, със средна температура с 3,2 градуса над нормата. Според AEMET половината от всички юнски горещи вълни, регистрирани от 1975 г. насам, са настъпили след 2015 г., което показва ускоряващата се тенденция през последните години.