Пожар край Солун: Огънят изпепели предприятия, десетки екипи продължават битката с пламъците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма данни за пострадали или нуждаещи се от съдействие българи

Големият пожар, избухнал в събота вечер в района на Антуполи, край Солун, остави след себе си сериозни материални щети, след като пламъците обхванаха промишлената зона между общините Ореокастро и Павлос Мелас. Огнената стихия унищожи производствени предприятия и складови бази, а през цялата нощ пожарникарите водиха тежка битка, за да спрат разпространението на огъня.

Повече от десет часа след началото на пожара ситуацията е значително подобрена, но опасността все още не е отминала. В района продължават да горят отделни предприятия, а пожарникарите се борят с множество разпръснати огнища, които заради силния вятър могат отново да прераснат в активен фронт.

С настъпването на деня в операцията се включиха два противопожарни самолета и два хеликоптера, които започнаха интензивни водни атаки от въздуха. По разпореждане на гръцките власти към района се насочват и допълнителни въздушни средства, за да бъде пожарът окончателно овладян.

На терен работят 160 пожарникари, пет специализирани екипа за горски пожари и 52 противопожарни автомобила. В операцията участват още десетки доброволци, представители на местната власт, гражданска защита и тежка строителна техника, която изгражда просеки и противопожарни линии.

По информация на гръцките власти огънят е причинил значителни щети на производствени халета, складове и стопански постройки. Засега няма данни за загинали хора, но материалните загуби се оценяват като сериозни.

Междувременно полицията е арестувала 76-годишен мъж, заподозрян за причиняването на пожара. Според първоначалната информация той е бил в нетрезво състояние, а разследването трябва да установи дали действията му са довели до възникването на огнената стихия.

Пожарната служба остава в повишена готовност, тъй като високите температури, сухото време и силният вятър продължават да създават предпоставки за нови пожари в района на Солун и Северна Гърция.

Няма данни за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани при пожарите в Северна Гърция, съобщиха от Генералното консулство на България в Солун.