Забраняват движението в горски райони на Касандра-Халкидики заради висок риск от пожари

Властите в община Касандра на полуостров Халкидики въвеждат временна забрана за движение в определени райони в неделя, 5 юли, заради високата опасност от възникване на горски пожари.

Мярката ще бъде в сила от 08:00 до 20:00 часа, след като районът беше поставен в трета степен на опасност от пожари според официалната карта за прогнозиране на пожарния риск в Гърция.

От общината призовават жителите и туристите стриктно да спазват въведените ограничения и да проявяват повишено внимание. Властите напомнят да не се палят огньове, да не се използват уреди, които могат да предизвикат искри, както и да се избягват всякакви дейности, които биха могли да доведат до възникване на пожар.

Мярката е част от превантивните действия на гръцките власти за опазване на горските територии, имуществото и човешкия живот през летния сезон, когато високите температури и сухото време значително увеличават риска от пожари.