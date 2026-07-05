ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антикомунистическо обучение за завършващите военни...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23169397 www.24chasa.bg

Забраняват движението в горски райони на Касандра-Халкидики заради висок риск от пожари

Бойка Атанасова, Атина

1148
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: pixabay

Властите в община Касандра на полуостров Халкидики въвеждат временна забрана за движение в определени райони в неделя, 5 юли, заради високата опасност от възникване на горски пожари.

Мярката ще бъде в сила от 08:00 до 20:00 часа, след като районът беше поставен в трета степен на опасност от пожари според официалната карта за прогнозиране на пожарния риск в Гърция.

От общината призовават жителите и туристите стриктно да спазват въведените ограничения и да проявяват повишено внимание. Властите напомнят да не се палят огньове, да не се използват уреди, които могат да предизвикат искри, както и да се избягват всякакви дейности, които биха могли да доведат до възникване на пожар.

Мярката е част от превантивните действия на гръцките власти за опазване на горските територии, имуществото и човешкия живот през летния сезон, когато високите температури и сухото време значително увеличават риска от пожари.

снимка: pixabay
снимка: pixabay
снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция