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Тръмп в речта си по повод 250-годишнината на САЩ: Комунизмът е рак и трябва да бъде премахнат бързо

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Американският президент Доналд Тръмп изнесе реч по повод 250-годишнината на страната. СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение срещу комунистическата идеология в речта си по повод 250-годишнината на страната.

Той отправи критика към "комунистите" и същевременно изтъкна собствените си политически постижения. "Комунизмът е губеща система и винаги ще бъде така. Той е противоположност на американския модел и никога не е работил", заяви Тръмп, съобщи Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

По думите му подобни идеи трябва да бъдат "спирани незабавно. Това е като рак - трябва да бъде изрязано бързо и решително".

През последните години Тръмп все по-често използва термина комунизъм като политическо обвинение към свои леви опоненти.

По време на събитието, на което бе отдадена почит към ветераните, той премина и в предизборен тон, като промотира своя законопроект "СПАСИ Америка" (SAVE America Act). Той предвижда избирателите в САЩ да доказват гражданството си при записване за гласуване и да показват лична карта със снимка при федерални избори.

Тръмп говори и за мерки за защита на Второто поправка в Конституцията на САЩ - правото на притежание на оръжие, както и за американските военни действия във Венецуела и Иран.

"Америка е нация на победители и днес отново печели", каза той. "Няма начин да се откажем или да бъдем спрени", каза Тръмп малко след като започна речта си със закъснение поради предупреждения заради летни бури.

След речта небето над американската столица беше осветено от фойерверки. Според организаторите това е трябвало да бъде най-мащабното пиротехническо шоу досега с около 850 хиляди изстреляни фойерверки.

Американският президент Доналд Тръмп изнесе реч по повод 250-годишнината на страната. СНИМКА: РОЙТЕРС
Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС
Доналд Тръмп реагира на зарята по повод 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Американският президент Доналд Тръмп изнесе реч по повод 250-годишнината на страната. СНИМКА: РОЙТЕРС
Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС
Доналд Тръмп реагира на зарята по повод 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Американският президент Доналд Тръмп изнесе реч по повод 250-годишнината на страната. СНИМКА: РОЙТЕРС
Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС
Доналд Тръмп реагира на зарята по повод 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС
Честването на 250-годишнината на САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС

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