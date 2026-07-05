Антикомунистическо обучение за завършващите военните академии в Тайван.

Антикомунистическо патриотично обучение ще се провежда за завършващите военните академии в Тайван. Въоръжени сили възстановяват курсовете по "антикомунистическо патриотично обучение" след 25-годишно прекъсване, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Решението на министерството било мотивирано от нарастващата заплаха от Китай, на фона на засилената китайска военна активност в региона.

По време на Студената война в Тайван са били широко разпространени кампании, които предупреждават за "комунистическите бандити" в Китай, които продължават да смятат острова за своя територия. През 2002 г. обаче официалното "антикомунистическо патриотично обучение" е прекратено и заменено с по-общ курс по патриотично образование.

Сега тайванското министерство на отбраната съобщава, че програмата се възстановява заради нарастващия риск от военен натиск от страна на Китай. "Необходимо е те ясно да разбират заплахите за националната сигурност и да осъзнават военната мисия защо се сражаваме и за кого се сражаваме", се посочва в официално изявление на Министерството на отбраната на Тайван.

В лекциите за завършващите ще участват представители на различни институции, включително Съвета по въпросите на Китай, Съвета за национална сигурност, Министерството на правосъдието и други.

По данни на тайванските власти до петък са били засечени рекордните над 110 китайски военни и брегови кораби в зоната на т.нар. първа островна верига - пространство, което обхваща района от Япония до Тайван, Филипините и Борнео, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност Джоузеф Ву.

Китайската брегова охрана вчера беше засечена да патрулира по източното крайбрежие на Тайван, което предизвика остра реакция от страна на Тайпе. Островът подчерта, че Пекин няма юрисдикция в тези води и отхвърля претенциите му за суверенитет над Тайван.