Десетки мъртви делфини на брега на Черно море в Украйна

Само за 40 дни (от края на май 2026 г.) досега в националния парк "Тузловски лимани" в Украйна официално са регистрирани 63 мъртви и изхвърлени делфина на брега на Черно море. За това съобщи в профила си във фейсбук биологът Иван Русен, който работи в парка. Твърди, че реалният общ брой на убитите животни обаче е много по-голям и достига няколко хиляди. Припомня, че вълните масово изхвърлят и телата на делфини по бреговете на България и Румъния.

Русев е категоричен, че причина за масовата смърт на хиляди делфини в Черно море е войната, която Русия води с Украйна. Съобщава, че според оценки на еколози за 4,5 години от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна в Черно и Азовско море вече са загинали около 100 хиляди.

"Поради инвазия на Русия в Украйна екосистемата на Черно море е на ръба на колапс. Постоянната, смъртоносна военна натоварване - експлозии на мини, бомбардировки, изстрелвания на ракети, използването на мощни сонари и невероятно количество химически замърсители. Популацията на уникални черноморски китове всеки ден губят своята жизнеспособност, имунитет и генетичен потенциал за прераждане", обяснява Русев.