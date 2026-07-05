Заловиха над 10,5 кг канабис на ферибот за гръцките острови

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Гръцките власти предотвратиха опит за пренасяне на над 10,5 килограма канабис с пътнически ферибот към островите в Егейско море. Акцията е проведена от служители на Централното пристанищно управление в Пирея с участието на специализираното звено за борба с наркотиците и полицейски кучета.

Преди отплаването на кораба от пристанище Пирея е задържан 21-годишен чужд гражданин. При проверката на багажа му са открити пет вакуумирани пакета със 5,413 килограма скънк, укрити в раница и куфар.

Разследването обаче показало, че на борда има още един багаж, принадлежащ на задържания. След пристигането на ферибота на остров Сирос служители на местното пристанищно управление, подпомогнати от полицейско куче, открили втори куфар с още пет пакета канабис от същия вид с общо тегло 5,279 килограма.

Така общото количество на иззетата дрога достигнало 10,692 килограма, а пазарната ѝ стойност се оценява на около 33 000 евро.

При акцията са иззети още мобилен телефон и билет за пътуване до остров Кос. Наркотичните вещества ще бъдат изпратени за експертиза в Държавната химическа лаборатория на Гърция.

Разследването продължава под ръководството на Централното пристанищно управление в Пирея, като властите проверяват дали задържаният е действал сам или е част от организирана мрежа за трафик на наркотици.

Случаят е част от засилените проверки, които гръцката брегова охрана извършва по пристанищата през летния сезон, когато пътникопотокът към островите е най-интензивен.