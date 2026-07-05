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Катар възобновява спряното морско плаване на рибарски и ветроходни лодки

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Катар възобновява спряното морско плаване на рибарски и ветроходни лодки. СНИМКА: Pixabay

Катар възобновява спряното морско плаване на рибарски и ветроходни лодки, предаде БТА по информация на Ройтерс. Всички морски дейности вече са разрешени, съобщава Министерството на транспорта. Те бяха ограничени временно на 29 юни до второ нареждане. Забраната не засягаше търговското корабоплаване.

От министерството призоваха в социалната мрежа Екс всички оператори и ползватели на плавателни съдове да спазват действащите морски правила и инструкции, за да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на морските пътувания.

Катар не посочи официална причина за наложените в края на юни ограничения. Те обаче бяха въведени ден след като властите съобщиха, че катарски гражданин е загинал вследствие на наранявания от шрапнели, получени при "военни операции в региона".

Катар възобновява спряното морско плаване на рибарски и ветроходни лодки. СНИМКА: Pixabay

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