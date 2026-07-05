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Трима синове на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей край ковчега на баща си (снимки)

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Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс

Трима синове на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей се помолиха днес край ковчега на баща си, предаде Ройтерс.

Сред тях обаче не беше Моджтаба Хаменей, който стана върховен лидер на мястото на баща си, съобщава БТА.

Иранската държавна телевизия излъчи кадри, на които се вижда как Мостафа, Мейсам и Масуд Хаменей се молят край ковчега на покойния Али Хаменей, положен в огромния двор на голям религиозен комплекс в Техеран.

Иран организира седмица на погребални церемонии в израз на почит към покойния върховен лидер.

Сегашният върховен лидер - Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично след израелско-американската атака, при която бе убит баща му и при която се твърди, че той е бил ранен.

Четиримесечният конфликт, започнал с атаката срещу Иран, утихна, след като бе постигнато споразумение за примирие.

Днес край ковчега на покойния Али Хаменей се помолиха също иранският президент Масуд Пезешкиан и говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

По неофициални данни около 20 млн. души ще присъстват на погребалните церемонии, които ще продължат няколко дни.

След като ковчегът на Хаменей беше изложен за един ден в закрито помещение, където представители на иранското ръководство и чуждестранни делегации му отдадоха последна почит, в събота той беше поставен в стъклен саркофаг на открито. До него бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха.

Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс
Погребалните церемонии в памет на убития върховен лидер Али Хаменей. СНИМКИ: Ройтерс

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