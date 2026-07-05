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Осем души, сред които четири деца, са ранени при стрелба в Ню Йорк за празника на САЩ

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Американският президент Доналд Тръмп

Осем души, сред които четири деца, са били ранени при стрелба късно снощи по време на честванията за Деня на независимостта в квартал Кони Айлънд в нюйоркския район Бруклин. Това съобщи БТА като се позова на информация на Ройтерс.

По данни на полицейското управление в града, сигналът за стрелбата е получен около 22:37 ч. местно време.

Според Ей Би Си Нюз сред пострадалите са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 14, 12, 7 и 6 години. Всички ранени са транспортирани в болници. Седем от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние.

Полицията е открила огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Разследването продължава.

Вчера САЩ отбелязаха 250-годишнината от обявяването на своята независимост.

Американският президент Доналд Тръмп

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