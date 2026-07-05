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Четиринадесет войници са убити при атака на хутите

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Йеменските хуси Кадър: Youtube

Четиринадесет йеменски войници са убити при атака на бунтовниците хути на юг от пристанищния град Ходейда, заяви днес пред Франс прес представител на военните, лоялни на международно признатото правителство на Йемен.

В района Хайс е имало сражения между хутите и проправителствените сили, които са продължили вчера няколко часа, пише БТА.

Подкрепяните от Иран бунтовници хути от 2015 година са във война с правителствените сили. Те контролират големи части от Йемен, включително столицата Сана и пристанището Ходейда.

Йеменският конфликт отне живота на стотици хиляди души и причини голяма хуманитарна криза в страната, разположена на Арабския полуостров.

Йеменските хуси Кадър: Youtube

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