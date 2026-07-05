Токсичен облак покрива Солун след големия пожар, обхванал завод за рециклиране на отпадъци

В някои части на града властите съветват гражданите да не излизат на открито

Токсичен облак покрива Солун след като цяла нощ пожарникари се бориха с голям пожар в района на предградие на града. Пожарът е възникнал вчера около 20:30 ч. в земеделски терен в района на предградието Ореокасто и бързо се е разраснал. Огънят е обхванал два завода - за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика.

Заради създалата се ситуация властите са задействали системата за спешно предупреждение 112 и са наредили евакуация, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". В овладяването на големия пожар са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали четирима пожарникари, които са настанени в болница, пише БТА.

Ситуацията е усложнена, тъй като огънят в единия от заводите в района, който е рециклирал отпадъци, постоянно се възобновява. Заради горенето на отпадъци над Солун има облак с токсични вещества, посочва изданието.

Задържан е 76-годишен мъж, който е признал, че е предизвикал пожара с автомобила си при извършване на опасен завой, който предизвикал искри и възпламеняване. Мъжът е бил под въздействието на алкохол.

Заради влошеното състояние на въздуха в някои части на Солун властите съветват гражданите да не излизат на открито.

Очаква се цялостното овладяване на пожара да продължи още няколко часа, тъй като в завода за отпадъци има голямо количество леснозапалими материали.

Според информация на телевизия "Скай" са изгорели няколко необитаеми колиби в района на пожара.

Вчера в няколко района на Северна Гърция избухнаха пожари и властите разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания сред евакуираните има и туристи.

От Генералното консулство на България в Солун съобщиха за БТА, че към 22:20 часа местно време не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани.