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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23170553 www.24chasa.bg

Петима загинаха при проливни дъждове в Северен Китай

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Двама жители на китайския автономен регион Вътрешна Монголия са загинали при внезапно наводнение. По данни на агенция Синхуа, единият се е удавил, докато е пасял добитък, а другият е паднал в придошлите води, опитвайки се да прибере стадото си.

Още трима души са загинали в провинция Ляонин след силна буря. Властите не уточняват подробности за смъртта им. Наводненията превърнаха улиците на град Фушун в реки, а около 3600 жители бяха евакуирани в безопасни райони, пише БТА.

Междувременно тропическата буря "Майсак" навлезе в китайския автономен регион Гуанси, след като достигна сушата във виетнамската провинция Куанг Нин с ветрове с максимална скорост до 101 км/ч. По-късно бурята отслабна, докато се придвижваше навътре в континента.

Бурята нанесе щети и във Виетнам, където силният вятър събори дървета и отнесе ламаринени покриви на сгради в град Монг Кай. Спасителни екипи разчистваха паднали дървета и отломки с тежка техника, след като времето се успокои.

"Майсак" вече премина и над китайския остров Хайнан, преди да достигне Виетнам и отново да навлезе на територията на Китай.

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