35-и протест в Тирана за оставка на правителството

В Тирана се проведе пореден протест с искане за оставка на правителството, съобщи БТА по информация на албанската агенция АТА. За 35-и пореден ден в събота вечерта граждани се събраха в албанската столица с албански и американски знамена. Протестиращите преминаха разстоянието от централния площад "Скендербег" до офиса на премиера Еди Рама. Там за пореден път изложиха своите искания.

Състоялият се в събота протест беше с национален обхват, тъй като и албанската диаспора беше поканена да се присъедини.

Основното искане на протестиращите продължава да е оставката на министър-председателя Еди Рама и на сегашния политически елит.

Организаторите заявиха, че демонстрациите ще продължат, докато това искане не бъде изпълнено като призоваха гражданите да се включат масово, посочва АТА.

"Освободете протестиращите" и "Времето ви изтече" бяха сред посланията, отправени в призива за участие в състоялия се вчера протест.

На състоял се преди дни антиправителствен протест в Тирана пострадаха 13 души, а 23 бяха арестувани. На 2 юли пред албанския парламент възникнаха сблъсъци между протестиращи и полиция.

От 31 май насам в страната всеки ден се провеждат протести и искане за оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за застрояване на района на Звърнец на южното албанското крайбрежие. Протестиращите настояват още за премахване на „старата политическа каста"; създаване на преходно (техническо) правителство, което да не бъде свързано с партия и чийто мандат да бъде 12 месеца, и конституционни изменения, предвиждащи, наред с други неща, ограничаването на мандатите на всеки министър-председател най-много до два.