Още 400 камери следят за преминаване на червен светофар в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още близо 400 камери ще следят пътния трафик в Атина, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини". В момента приключва инсталирането на 388 нови камери за видеонаблюдение на 100 кръстовища в гръцката столица. Предвидено е те да записват и глобяват шофьорите, преминаващи на червен светофар.

Камерите, произведени в Италия, се разполагат така, че да наблюдават задните части на превозните средства, приближаващи се към светофара.

В момента, в който светофарът стане червен, камерите ще се активират. На определено място на платното пред светофарите се полагат бели линии и всяко превозно средство, което пресече тези линии, след като светне червена светлина, ще бъде заснемано, а шофьорът ще бъде глобяван.

Планира се камерите да влязат в експлоатация постепенно, съобщава БТА. Първите 100 камери ще започнат да записват до август.

Данните, записани от камерите, ще бъдат проверени от служители на пътната полиция. При потвърждение на глобите, те ще бъдат препращани на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr.