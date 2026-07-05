Търговски кораб е атакуван край бреговете на Йемен в Червено море

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Търговски кораб е бил атакуван днес край бреговете на Йемен в Червено море, заявили британски военни, цитирани от Асошиейтед прес.

Британският център за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за атаката край пристанището Ходейда, което се намира под контрола на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде БТА.

Центърът каза, че корабът е подал сигнал, че е бил нападнат от неизвестни въоръжени лица на 30 морски мили (55 км) на югозапад от Ходейда.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за атаката.

Четиринадесет йеменски войници пък са били убити при атака на бунтовниците хути на юг от пристанищния град Ходейда, стана ясно по-рано днес. В района Хайс е имало сражения между хутите и проправителствените сили, които са продължили вчера няколко часа.

Йеменският конфликт отне живота на стотици хиляди души и причини голяма хуманитарна криза в страната, разположена на Арабския полуостров.