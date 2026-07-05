97-годишен води молитва за погребението на Али Хаменей, аятоласи на 101 и 99 г. служат в други градове

Заупокойните молитви за Али Хаменей в Техеран днес - втория ден от официалния траур в Иран за покойния върховен лидер - бяха отслужени от 97-годишния Велик аятолах Джафар Собхани, предаде БТА по информация на ДПА.

Молитвата е била излъчена по държавната телевизия. За траурните церемонии в Техеран се стекоха десетки хиляди иранци. Информационна агенция Тасним съобщи, че компанията, която управлява метрото в иранската столица, е отчела над 7 милиона пътувания, свързани с церемониите. Не се уточнява дали това включва и пътуванията на връщане от тях. Официални данни за броя на хората, присъствали на траурните прояви, засега не са огласени.

Ултраконсервативният политик и бивш кандидат за президент Саид Джалили призова за отмъщение за смъртта на Хаменей, убит при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран на 28 февруари.

"Отмъщението за революционния водач е искане на народа и дълг на онези, които управляват", написа той в мрежата Екс.

Тленните останки на Хаменей ще останат в Техеран до утре, след което траурните церемонии ще продължат в свещения град Кум. Възпоменателни прояви ще има и в съседен Ирак, преди покойният върховен лидер да бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък.

В Кум се очаква заупокойните молитви да бъдат ръководени от 99-годишния аятолах Макарем Ширази, а в Машхад – от Великия аятолах Нури Хамедани, който е на 101 години.