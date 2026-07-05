Задържаха 76-годишен за големия пожар край Солун

Големият пожар, който бушува край Солун от събота засега е овладян.

Според съобщенията в гръцките медии, пожарът е възникнал, когато 76-годишен мъж се е връщал вкъщи с колата си, след като по-рано е консумирал алкохол. В един момент колата очевидно е заседнала отстрани на пътя и са възникнали искри, когато той се е опитал да я издърпа от склона. Мъжът е бил привлечен като основен заподозрян за причиняването на големия пожар, бил е задържан за кратко и после освободен. Според информация от източници от пожарната служба, след ареста си той е признал, че наистина е причинил неволно големия пожар в Ореокастро, което е довело до ареста му.

За момента огънят е овладян, но пожарната служба е предпазлива в прогнозата си, тъй като горят леснозапалими материали.

Пожарът избухна вчера вечерта на земеделски терен и бързо се разрасна. Огънят обхвана сградите на два завода, единият от които е за рециклиране на отпадъци. Изгоряха няколко необитаеми сгради. В овладяването на пожара участваха 160 пожарникари, 52 пожарни коли, самолети. Пострадаха четирима огнеборци. Пожарът беше активен цяла нощ. Заради изгарянето на леснозапалими материали в завода за рециклиране над част от Солун има гъсти облаци, съдържащи токсични вещества. Специалисти призовават гражданите да ограничат излагането си на открито.

Според информация на електронното издание на вестник "Прото тема" силните ветрове в района разнасят пушеха от изгорелите заводи. Облакът от дим и газове съдържа опасни вещества като диоксини, фурани и летливи органични съединения. Властите съветват гражданите да се въздържат от движения в открити пространства. Подобряването на качеството на въздуха зависи от отслабването на силата на ветровете, което се очаква след 21 ч. , допълва изданието.

60 пожара са възникнали в Гърция в рамките на 24 часа, съобщава БТА по информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ.

В областта Централна Македония, където се намира Солун, опасността от пожари е много висока - категория 4. В района на столицата Атина също има възникнали пожари в последното денонощие.